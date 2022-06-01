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Около 100 социальных проектов представят жители Тюменской области на премии #МыВместе

Общество, 08:14 30 июня 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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Региональный этап защиты проектов международной премии #МыВместе пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в Тюмени 1 июля в 15 часов. Инициативы в области социального проектирования представят около 100 участников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Тюменского, Абатского, Нижнетавдинского, Уватского, Сладковского районов, сообщают организаторы.

Представители некоммерческих организаций, социальных центров, благотворительных фондов, бизнес-сообщества и волонтерских объединений презентуют проекты в восьми направлениях: "Лидер социальных изменений", "Территория для жизни", "Медиапроект", "Здоровье нации", "Страна возможностей", "Ответственный бизнес", "Большая перемена", "Помощь людям".

На региональном этапе часть проектов отберут для участия в полуфинале премии #МыВместе.

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# социальные проекты

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