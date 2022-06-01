Лучший райтер Тюмени разместит свое граффити на парковке ТРЦ
Тюменцев приглашают стать участниками конкурса граффити "Битва райтеров "Краски твоего центра". Художники создадут эскизы по нескольким направлениям, автор лучшей картины воплотит ее на парковке торгово-развлекательного центра "Колумб". Заявки принимают до 4 июля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
Организаторы предлагают пять номинаций: "Тюмень – лучший город на земле", "Твой взгляд", "Энергия жизни", "Шопинг", "Наш бренд будущего".
Сделать город ярче может любой желающий без возрастных ограничений, физические и юридические лица, авторские коллективы. Для этого нужно подать заявку по электронной почте: dziuba@arsib.com с указанием в теме "Краски ТЦ".
Онлайн-голосование пройдет с 15 по 22 августа в социальных сетях на страницах ТРЦ. Из числа лидеров жюри выберет лучшие работы. Победители приступят к созданию стрит-арта на территории парковки "Колумба".
Подведение итогов "Битвы райтеров" и церемония награждения состоятся на праздничной вечеринке в торгово-развлекательном центре 27 августа, вход свободный.