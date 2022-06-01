Лучший райтер Тюмени разместит свое граффити на парковке ТРЦ

| Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме | Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме

Тюменцев приглашают стать участниками конкурса граффити "Битва райтеров "Краски твоего центра". Художники создадут эскизы по нескольким направлениям, автор лучшей картины воплотит ее на парковке торгово-развлекательного центра "Колумб". Заявки принимают до 4 июля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Организаторы предлагают пять номинаций: "Тюмень – лучший город на земле", "Твой взгляд", "Энергия жизни", "Шопинг", "Наш бренд будущего".

Сделать город ярче может любой желающий без возрастных ограничений, физические и юридические лица, авторские коллективы. Для этого нужно подать заявку по электронной почте: dziuba@arsib.com с указанием в теме "Краски ТЦ".

Онлайн-голосование пройдет с 15 по 22 августа в социальных сетях на страницах ТРЦ. Из числа лидеров жюри выберет лучшие работы. Победители приступят к созданию стрит-арта на территории парковки "Колумба".

Подведение итогов "Битвы райтеров" и церемония награждения состоятся на праздничной вечеринке в торгово-развлекательном центре 27 августа, вход свободный.