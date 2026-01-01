В России увеличивается количество пунктов миграционного контроля

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По поручению президента Российской Федерации по всей стране создано 18 пунктов миграционного контроля.

17 из них открыто на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, и 1 – на железнодорожном пункте пропуска "Аксарайский" в Астраханской области, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел, генерал-майор полиции Ирина Волк.

"Они служат барьером для иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации, - отметила она. - Это еще один инструмент миграционного контроля. Его основной задачей является исполнение принципа неотвратимости наказания для нарушителей миграционного законодательства и оперативное закрытие им въезда в Россию".

В работе данных пунктов применяется специальное современное оборудование, которое позволяет существенно оптимизировать процесс проверки пассажиропотока. Обрабатывая весь массив информации о приобретенных билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и уже сформированный пакет документов для привлечения их к административной ответственности и закрытия въезда в нашу страну. "При координирующей роли миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России пункты миграционного контроля также будут открыты вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска", – сообщила Ирина Волк.