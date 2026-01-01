  • 15 января 202615.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В России увеличивается количество пунктов миграционного контроля

Общество, 15:15 15 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По поручению президента Российской Федерации по всей стране создано 18 пунктов миграционного контроля.

17 из них открыто на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, и 1 – на железнодорожном пункте пропуска "Аксарайский" в Астраханской области, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел, генерал-майор полиции Ирина Волк.

"Они служат барьером для иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации, - отметила она. - Это еще один инструмент миграционного контроля. Его основной задачей является исполнение принципа неотвратимости наказания для нарушителей миграционного законодательства и оперативное закрытие им въезда в Россию".

В работе данных пунктов применяется специальное современное оборудование, которое позволяет существенно оптимизировать процесс проверки пассажиропотока. Обрабатывая весь массив информации о приобретенных билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и уже сформированный пакет документов для привлечения их к административной ответственности и закрытия въезда в нашу страну. "При координирующей роли миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России пункты миграционного контроля также будут открыты вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска", – сообщила Ирина Волк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# миграция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 15.01.2026Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова зарегистрировала официальный канал в Max
15:59 15.01.2026Четыре медали завоевали тюменские борцы на окружном первенстве
15:48 15.01.2026В Тюмени стартовал конкурс рукописных книг для юных талантов
15:37 15.01.2026Тюменцы могут узнать о контрактной службе в чат-боте мессенджера Max

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора