В Мах зарегистрировались 85 миллионов пользователей

Общество, 14:20 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В национальном мессенджере Max с момента его запуска зарегистрировались 85 миллионов пользователей. Суточный охват мессенджера превысил 55 миллионов активных пользователей, сообщает пресс-служба мессенджера.

"С момента запуска Мах пользователи написали более 18 миллиардов сообщений, совершили более 2,5 миллиарда звонков, записали более 200 миллионов видеокружков и отправили более миллиарда стикеров, - отмечено в сообщении. - Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тысяч публичных каналов в Мах, их суммарная аудитория превысила 54 миллиона подписчиков".

Более 40 тысяч магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID. Подтвердить совершеннолетие через Мах можно при покупке товаров в "Магните", "Пятерочке", "Перекрестке", "ВкусВилле", "Марии-Ра", "Дикси", "Ленте" и "Монетке".

