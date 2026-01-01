  • 15 января 202615.01.2026четверг
В лесах Тюменской области убрали 73 стихийные свалки за год

Общество, 15:04 15 января 2026

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

73 незаконные свалки ликвидировали в лесах Тюменской области в 2025 году. Больше всего их было в Нижнетавдинском и Исетском лесничествах – удалось убрать 29 и 23 соответственно, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Еще девять свалок ликвидировали Тюменском округе, четыре — в Тобольском, три — в Ялуторовском, по две — в Заводоуковском и Ишимском, одну— в Уватском.

По всем фактам инспекторы Тюменского управления лесами провели административные расследования. Удалось установить три нарушителя, которые впоследствии очистили лесные участки от отходов за собственный счёт и оплатили административные штрафы.

Для предотвращения появления новых свалок и выявления нарушителей сотрудники лесной охраны регулярно патрулируют лесные участки, используют фотоловушки и беспилотники.

В департаменте призвали земляков пользоваться для сбора отходов специальными санкционированными площадками. Узнать об их расположении можно в муниципалитетах.

Сообщить о незаконных свалках и других лесонарушениях можно на платформе обратной связи pos.gosuslugi.ru.

# лесной комплекс , несанкционированные свалки

