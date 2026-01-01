  • 15 января 202615.01.2026четверг
В Викуловском округе из-за качества воды отменили крещенские купания

Общество, 14:31 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крещенские купания отменили из-за качества воды в Викуловском округе. В пробах при исследовании обнаружили превышение показателей энтерококков, обобщённых колиформных бактерий, Е. coli, плавающие примеси.

Об этом сообщил глава Викуловского округа Андрей Лотов по итогах заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

При этом в селе Викулово праздничные мероприятия пройдут на территории храма Святой Троицы: в 9 часов – праздничная литургия, с 11 часов 30 минут начнется освящение воды.

Прийти в храм за освящённой водой можно до 30 января включительно.

Викуловский округ , крещенские купания

