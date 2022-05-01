Первый чартерный рейс с туристами из Петербурга примет Тобольск в июне

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Серию чартеров с туристами из Санкт-Петербурга примет аэропорт Ремезов в Тобольске. Летние рейсы туроператор FUN & SUN запустит с 23 июня по 5 июля, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Первый борт традиционно встретят водной аркой. Продолжительность туров составит 4 дня и 3 ночи. В рамках выбранного турпакета гостей ждет встреча в аэропорту, трансфер, проживание в отелях и экскурсии.

Турпакет "Привет, Сибирь!" включает познавательные прогулки по городу и территории Кремля. Любителям истории предложат туры "Романовы в Сибири" и "Древняя столица Сибири", где они познакомяться с Тобольском, побывают в музеях, проследуют императорским маршрутом, освоят народные ремесла и посетят тематический парк "Тобол".

Экскурсионная программа "Сибирь гостеприимная" включает поездку в Тюмень, где гости прогуляются по набережной, увидят купеческие усадьбы, отведают деликатесы самобытной сибирской кухни и искупаются в термальных источниках.

Туристы из Санкт-Петербурга также посетят мероприятия, которые будут проходить в период их пребывания в Тобольске. Это день города, фестивали иародных промыслов, "Театр Наций FEST", "Лето в Тобольском кремле".

Жители Тобольска в эти же даты в рамках чартерной программы смогут отправиться в Санкт-Петербург. Для них предложены несколько туров на выбор. Так, тобольские туристы смогут побывать Исаакиевском соборе, Эрмитаже, музее Фаберже и театре-макете "Петровская Акватория". Также будет возможность посетить Петергоф, Павловск и Царское село. Подробнее о программе можно узнать на сайте: privetsibir.visittyumen.ru.

Напомним, первый чартерный рейс туроператора FUN & SUN прилетел в Тюменскую область в сентябре 2021 года. Тогда в Тюмени приземлился самолет с туристами из Москвы. Всего за это время регион принял уже три чартерных серии.