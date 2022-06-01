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В Тобольске встретили первый чартерный рейс из Санкт-Петербурга

Общество, 12:43 23 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Серию чартеров с туристами из Санкт-Петербурга открыл прилет первого борта в аэропорт Ремезов в Тобольске 23 июня. Самолет приветствовали водной аркой, символизирующей "Ворота Азии", которые гостеприимно распахнул для туристов город – именно так называли Тобольск в XVIII веке.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Летнюю программу запустил туроператор FUN&SUN. С 23 июня по 5 июля запланировано пять возвратных рейсов.

Турпакет "Привет, Сибирь!" включает познавательные прогулки по городу и территории Кремля. Любителям истории предложат туры "Романовы в Сибири" и "Древняя столица Сибири", где они познакомятся с Тобольском, побывают в музеях, проследуют императорским маршрутом, освоят народные ремесла и посетят тематический парк "Тобол".

Экскурсионная программа "Сибирь гостеприимная" включает поездку в Тюмень, где гости прогуляются по набережной, увидят купеческие усадьбы, отведают деликатесы самобытной сибирской кухни и искупаются в термальных источниках.

Туристы из Санкт-Петербурга также посетят мероприятия, которые будут проходить в период их пребывания в Тобольске. Это день города, фестивали народных промыслов, "Театр Наций FEST", "Лето в Тобольском кремле".

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила символичность события: "Чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск запустили в год празднования юбилея великого реформатора Петра I. Император внес большой вклад в развитие обоих городов. Под его покровительством в древней столице Сибири появилась жемчужина архитектуры - Тобольский кремль".

Жители Тобольска в эти же даты в рамках чартерной программы смогут отправиться в Санкт-Петербург и посетить знаковые достопримечательности северной столицы.

Инна Кондрашкина

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# аэропорт Ремезов , Тобольск , туризм , чартерная программа

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