В Тюменской области более 128 тысяч сотрудников предприятий получили отгулы или премии за вакцинацию от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 128 тысяч сотрудников предприятий получили отгулы или премии за вакцинацию от COVID-19 в Тюменской области с начала 2022 г. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости региона 23 июня.

"В настоящее время почти 1 тысяча 200 работодателей Тюменской области предприняли различные меры стимулирования работников к вакцинации: предоставили отгул, дополнительный день к отпуску или премирование", - поясняется в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что, несмотря на отмену многих ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, гражданам по-прежнему рекомендовано не пропускать сроки ревакцинации.

Также департамент труда и занятости населения Тюменской области просит работодателей, которые предоставили своим работникам такие меры стимулирования, пройти опрос по ссылке.