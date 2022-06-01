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От клещевого энцефалита привились 35 тысяч тюменцев

Общество, 13:06 23 июня 2022

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Более 35 тыс. человек, в том числе 12,5 тыс. детей, привились от клещевого энцефалита в городских поликлиниках Тюмени. В целом по Тюменской области такую прививку поставили более 84 тыс. человек, в том числе около 26 тыс. детей. Об этом сообщили ИА "Тюменская линия" в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Вакцинация проводится бесплатно для лиц, относящихся к профессиональным группам риска, для остальных услуга платная.

Экстренную помощь не привитым от энцефалита жителям Тюмени при укусе клеща оказывают в Областной инфекционной больнице (ул. Комсомольская, 54а). Взрослым и детям ставят инъекции иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Делают это по полису ОМС и бесплатно. Обратиться за помощью необходимо в течение 72 часов после укуса клеща.

Там же можно сдать снятого клеща на лабораторный анализ. Это рекомендуют сделать в том числе и привитым от клещевого энцефалита. Кроме энцефалита клещи переносят болезнь Лайма и другие специфические инфекции, от которых инъекция иммуноглобулина не защитит. Эта услуга платная.

Вера Коршунова

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# вакцинация , клещевой энцефалит

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