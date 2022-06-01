Андрей Пантелеев: прилетевшие в Тобольск туристы откроют новую Сибирь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую интересную Сибирь откроют туристы, прилетевшие на первом для Тобольска чартерном самолете из Санкт-Петербурга, отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на встрече рейса 23 июня.

"Это четвертая чартерная программа в наш регион и первая - в Тобольск, - сказал он. - Такие проекты стали возможны благодаря программе Ростуризма. Санкт-Петербург и Тобольск – две исторические столицы, и теперь о новом направлении стало известно всей стране".

Заместитель губернатора отметил, что турпоток в Тобольск за последние 10 лет вырос в 10 раз. "Для всей отрасли это сигнал к тому, чтобы нужно делать новые продукты под новые целевые аудитории. Для туристических операторов это призыв включаться в чартерную программу и открывать для своих клиентов Сибирь по-новому", – добавил Андрей Пантелеев.

Наследие, которым обладает Тобольск, интересно для гостей из Санкт-Петербурга, убеждена директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. Регион выстраивает крепкие партнерские взаимоотношения с пулом турооператоров северной столицы.

"В прошлом году мы впервые с компанией FUN&SUN запустили чартерную программу в Тюмень из Москвы. Потом у нас открылся аэропорт в Тобольске, и коллеги сразу же предложили проработать возможность запуска чартерной программы. Подключились и представители Санкт-Петербурга. Мы видим эффективность. Сегодня прилетел полностью загруженный борт – 90 человек. Стоит отметить, что 23 июня наших туристов также встречают коллеги из комитета по туризму Санкт-Петербурга", – добавила Мария Трофимова.

Решение о дальнейшем развитии программы чартерных перевозок будут принимать в зависимости от результата, обратной связи, которую дадут туристы после отдыха в регионе.

В будущем планируется серия железнодорожных круизов. В Тобольске планируют встретить туристов из Москвы. Также впереди активная подготовка к открытию термального сезона. Уже есть договоренность с оператором FUN&SUN о запуске в Тюмени чартерной программы к этому событию.

Самолет поприветствовали водной аркой. Пассажиров встретили аниматоры, примерившие образы выдающихся личностей, связанных с регионом, – Дмитрия Менделеева, Александра Алябьева и Петра Ершова.

На брендированной стойке прибывших угощали конфетами тюменской фабрики "Квартет" и дарили открытки "Тобольск – отец городов сибирских", которую можно отправить близким и шоколад "В Сибирь по своей воле".

Житель Гатчины Ленинградской области Алексей Кряжев прибыл в Тобольск с супругой. "Мы редко бываем в Сибири, больше посещали Европу. Но сегодня мы едем в Тобольск, завтра у нас также программа по этому городу. Третий день проведем в Тюмени. В вашем регионе снимали фильм "Тобол", есть кремль, будем смотреть, изучать", – поделился гость.

Туристам предложат туры "Романовы в Сибири" и "Древняя столица Сибири", где они познакомятся с Тобольском, побывают в музеях, проследуют императорским маршрутом, освоят народные ремесла и посетят тематический парк "Тобол".

Экскурсионная программа "Сибирь гостеприимная" включает поездку в Тюмень, где гости прогуляются по набережной, увидят купеческие усадьбы, отведают деликатесы самобытной сибирской кухни и искупаются в термальных источниках.

Инна Пахомова