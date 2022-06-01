Кэмп для начинающих сценаристов со всей России пройдет в Тюмени

| Фото: группа "Медиаполис" ВКонтакте | Фото: группа "Медиаполис" ВКонтакте

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"Сценарный кэмп" для начинающих сценаристов и авторов с обучением от специалистов индустрии пройдет в Тюмени с 13 по 17 августа. Заявки на участие уже подали более 160 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Белгорода, Иркутска и других городов России.

Участников ждет онлайн-обучение от ведущих продюсеров и сценаристов российской киноиндустрии, оно стартует 11 июля, поездка на летний кэмп в Тюмень для доработки сценариев в августе и их питчинг перед экспертами на форуме "Таврида" в Крыму, который пройдет в сентябре.

Проведут мастер-классы и оценят работы участников сценарист фильмов "Цой" и "Белый Ягель" Савва Минаев, режиссер и автор сценариев короткометражек Раиля Каримова, основатели киностудии "Наследники" Дарья Лебедева и Антон Тюриков, режиссер, сценарист и креативный продюсер продюсерского центра Potential Ирина Обидова, контентный редактор онлайн-кинотеатра Start Александр Карманов и руководитель направления детско-юношеского кино кинотеатра Okko Светлана Сонина.

Регистрация участников продлится до 26 июня.