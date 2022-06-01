Новую школу в микрорайоне Тура в Тюмени откроют в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Строительство школы на 1,5 тыс. мест в мкрн Тура в Тюмени завершится в июне 2023 года. Работы идут по плану – смонтированы три блока из четырех, на одном из них выполнены кровельные работы.

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика "Завод ЖБИ-3" Александр Соловьев, площадь здания переменной этажности составит почти 29 тыс. кв. м.

Он отметил, что сам проект школы интересный. Здесь расположатся два спортивных зала, несколько помещений для занятий гимнастикой и другими видами спорта, тренажерный зал, актовый зал на 500 мест, кабинеты для занятий 3D-моделированием, Lego-конструированием, лингафонный кабинет, кабинеты физики, химии, биологии, ОБЖ со всем необходимым оборудованием, учебные мастерские, библиотека, рекреационные зоны.

"Это будет одна из самых больших школ Тюмени. Предполагаются отдельные блоки для начальной школы, для средних и старших классов. Работы мы выполняем с небольшим опережением графика. В этом году планируем завершить монтаж и кровельные работы всех четырех блоков, провести тепло, начать благоустройство. Зимой займемся отделкой внутри здания, а весной и в июне 2023 года завершим благоустройство и покраску фасада", - рассказал он.

Особенностью нового учреждения станет спортивная площадка, которая будет огорожена от школы. Поэтому жители микрорайона смогут заниматься там независимо от учебного процесса.

Отметим, школа строится в рамках национального проекта "Образование". Глава Тюмени Руслан Кухарук во время объезда по Ленинскому административному округу ознакомился с ходом строительства. Особое внимание он уделил обустройству парковок вокруг школы для родителей, которые будут привозить ребят на учебу.

"Это долгожданная для жителей микрорайона Тура школа. Ранее они уже обращались к нам и заявляли о необходимости ее строительства. Сейчас работы идут активно", - отметил Кухарук.

Любовь Голышева