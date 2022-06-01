Врачами, учеными и программистами хотят стать тюменские выпускники-стобалльники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Учителями, врачами, учеными и программистами хотят стать тюменские 100-балльники. А выплату от правительства Тюменской области в 100 тыс. рублей выпускники хотят потратить на учебу в тюменских и российских вузах.

О своих эмоциях и целях они рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" 23 июня.

Свои 100 баллов по истории ученик 11а класса 27 школы Тюмени Семен Мальчик считает закономерным результатом.

"На самом экзамене отвечал на вопросы от времен древней Руси до XX века, но в целом я знал ответы. Особой сложности это не составило, потому что три последних года усердно готовился", - пояснил выпускник.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он уже определился с будущей профессией – будет поступать в ТюмГУ на преподавание истории и английского языка. Далее связывает себя с наукой, а именно - изучением истории родного края. И даже тему для научной работы выбрал – годы гражданской войны на территории Сибири. А на 100 тыс. рублей, которые получит от главы региона, Семен купит новый компьютер, что поможет в учебе.

Еще одна выпускница 27 тюменской школы - Наталья Чукреева - получила 100 баллов по русскому языку. Несмотря на то, что она была отличницей на протяжении всех лет учебы, такой результат был неожиданным.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сильно не волновалась за сам экзамен. Он стандартный – состоит из тестовой части и сочинения. В первой я была уверена, а оценка второй всегда немного субъективна. Тему для сочинения выбрала непростую: можно ли считать современных людей ленивыми. И в своих размышлениях пришла к выводу, что нет. Планирую поступить в медицинский вуз на лечебное дело. Интересует радиология. Премию хочу пока отложить на учебу", - поделилась стобалльница.

100 баллов – это не случайность, убежден ученик школы № 65 Станислав Кригер. Он считает, что если есть цель, то средства для ее достижения обязательно найдутся. И в этом главную роль играет собственная мотивация.

"В 10 классе я плохо знал математику. Мой преподаватель сказал, что если я хочу хорошего результата, то надо много работать, в том числе и самостоятельно. Была поставлена цель - это заряжает на результат, работу. Следующая задача - поступить в вуз на программиста", - рассказал выпускник.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Известие о премии обрадовало отличника и он решил отложить деньги на будущее, пока не определился, во что будет их инвестировать.

По словам директора школы № 27 Оксаны Феденко, выплаты для выпускников, набравших на экзаменах 100 баллов, – хороший материальный стимул.

"Для них деньги – это способ, а не самоцель. Но при этом хороший дополнительный стимул на стартовой позиции. Выпуск этого года особый – в 9 классе ребята не проходили итоговую аттестацию из-за пандемии. Были опасения, но в то же время результаты, которые они показали, нисколько не хуже, чем у выпускников в допандемийные годы. Школа была обязана подстроиться под внешние условия, чтобы качество образования не пострадало. Думаю, что мы этой цели в определенной степени достигли", - рассказала директор.

Оксана Корнеенкова