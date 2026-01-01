Интенсив для молодых художников пройдет в Ялуторовске в 2026 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный интенсив "ГородМолодость" для молодых художников, дизайнеров и любителей стрит‑арта от 14 до 22 лет стартует в Ялуторовске в 2026 году, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Участники освоят основы трех направлений искусства под руководством мастеров и кураторов. Лучшие работы представят на выставке современного искусства, они получат шанс на продвижение.

Цель проекта — соединить молодое поколение с историей Ялуторовска через современные формы искусства. Участники смогут перенять опыт профессионалов, освоить новые навыки, реализовать креативные инициативы на стыке истории и творчества.

Проект превратит город в центр креативных идей и раскроет творческий потенциал молодежи, привлекая внимание к историческому наследию.

Реализует инициативу МАУ "Молодежный социально‑деловой центр" Ялуторовска при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.