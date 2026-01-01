  • 15 января 202615.01.2026четверг
"Движение первых" в Тобольске выросло до 11 тысяч участников за год

Общество, 11:35 15 января 2026

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

С 6,5 тыс. до 11 тыс. выросло количество участников "Движения первых" в Тобольске за 2025 год. В городе создано 21 первичное отделение, включая первое в регионе – в детском саду.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин по итогам работы координационного совета местного отделения "Движения первых". Заседание было посвящено итогам работы и планам на 2026 год.

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

"Тобольск вновь доказал – у нас талантливая, активная и сплочённая молодёжь. Нам есть чем гордиться. В частности, Гран-при региональной "Российской школьной весны" и первое место на всероссийском уровне. Внесены и новые инициативы. Например, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" станет частью Движения, будет запущено командное обучение для штабов воспитательной работы. А в этом году в рамках Тобольского марафона состоится "Забег Первых", - написал глава города в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил лидера движения Татьяну Фадееву и каждого участника, наставника, родителя. "Без вас этот прорыв был бы невозможен", - добавил Вагин.

