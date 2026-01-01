В Тюменской области более 72 тысяч тонн зерна проверены перед поставками на экспорт

72,8 тыс. т зерна и продуктов его переработки прошли фитосанитарный контроль перед поставками на экспорт за 2025 год. Основными покупателями стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Индия, Республика Корея и Египет, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Специалистами ведомства досмотрено более 2 тыс. экспортных партий, по результатам оформлено свыше 2,2 тыс. фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соответствие продукции требованиям стран-импортёров. Сотрудники проверили более 1,8 тыс. сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ), предназначенных для экспорта зерна с территории Тюменской области.

В 158 случаях при формировании экспортных СДИЗов во ФГИС "Зерно" внесена информация о потребительских свойствах партий зерна в несоответствии с установленными национальными стандартами, именно: неверно указаны номера протоколов испытаний, показатели влажности, масса партии, вид и номер транспортного средства, указана недействительная декларация о соответствии, пункт отправления.

Предприятиям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Проведены консультирования с помощью МП "Инспектор".