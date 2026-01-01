  • 15 января 202615.01.2026четверг
В цифровой среде потребительская активность преобладает над производительной, выяснили социологи

Общество, 11:24 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потребительская активность в цифровой среде преобладает над производительной, и именно включенность в потребление является источником рисков. К таким выводам пришли социологи ТюмГУ, проведя опрос в семи регионах России. В исследовании они обратили внимание на различия в интернет-­активности жителей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Россия входит в число мировых лидеров использования интернета населением. Мы увидели, как цифровизация влияет на потребительское поведение, которое связано не только с межпоколенческим переходом, но и различиями в культурном капитале. Анализ ответов позволил нам выделить шесть типов цифровой активности", — сообщила заведующая кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Андрианова.

Оказалось, что около 13 % респондентов в наибольшей степени подвержены риску исключения из цифровой среды из-за возрастных и образовательных барьеров, это наиболее традиционно ориентированные респонденты. "Пассивную адаптацию" к цифровой среде продемонстрировали 18 %, они остаются в зоне риска цифровой инклюзии из-за неполного использования цифровых возможностей. Почти 14 % опрошенных подвержены рискам чрезмерного потребления (финансовые траты, зависимость от соцсетей), сниженной социальной и экономической активности

В опросе участвовали жители Башкортостана, Пермского края, Чечни, Вологодской, Тюменской, Курской и Свердловской областей. Результаты опубликованы в журнале "Социологические исследования".

