Более 100 новых камер фиксации нарушений ПДД установят в Тюменской области

Система видеофиксации Тюменской области дополнится 101 комплексом фиксации нарушений ПДД в 2026 году. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции региона Андрей Миллер на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Большую часть комплексов разместят на региональных дорогах, которые активно используются как местными жителями, так и проезжающими транзитом через субъект. Региональные дороги стали альтернативой федеральным, следовательно, на эти места должно оказываться влияние. Вопрос детально проработан с коллегами из Главного управления строительства Тюменской области. Уже знаем места, где разместим комплексы", — поделился Андрей Миллер.

Также комплексами планируют дооснастить отдельные участки и перекрестки в областном центре.

56 передвижных комплексов разместят на региональных автодорогах области, девять - на федеральных. 36 стационарных комплексов появятся на 24 опасных участках улично-дорожной сети Тюмени, в том числе на 12 перекрестках, 12 — на линейных участках. Они будут выявлять превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, ремни безопасности, световые приборы, разговор по мобильному телефону, движение по автобусной полосе. В январе начнут работать девять передвижных комплексов на аварийных участках автодорог: на 2, 6, 17 и 23 км окружной дороги Тюмени, на 2 км автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский, на автодорогах Тюмень — Салаирка и подъезде к селу Луговое.

Андрей Миллер сообщил, что в 2025 году камеры фотовидеофиксации в Тюменской области выявили почти два млн нарушений ПДД.

"Возможности средств фотовидеофиксации мы начали активно использовать в 2025 году. Они не только выявляют правонарушения, но и эффективно воздействуют на вопросы безопасности дорожного движения. Спектр нарушений, которые фиксируют камеры, начинает расширяться. Использование этих средств где- то напрямую или косвенно повлияли на снижение автоаварий. Так, в 2025 году в 17 местах концентрации ДТП, где были установлены комплексы фиксации нарушений ПДД, аварийность снизилась практически в три раза: с 73 до 24 аварий", — поделился Андрей Миллер.

Кроме того, более эффективно камеры начали влиять и на конкретные виды дорожно-транспортных происшествий. Почти 830 нарушений связаны с выездом на полосу встречного движения вне населенных пунктов: их задокументировали вне населенных пунктов. За использование мобильных телефонов за рулем к административной ответственности привлекли около 9 тыс. водителей. 33 тыс. водителей с пассажирами не пристегивались ремнями безопасности.

Инна Пахомова