С 1 августа в России пересчитают пенсии работающим пенсионерам

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Об увеличении пенсий, новых правилах рекламы детского питания, доступе к налоговой информации и других законах, вступающих в силу с августа, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале нижней палаты парламента 31 июля.

Работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно, а размер повышения определяется индивидуально, исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за предыдущий год.

С 1 августа у граждан стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР появится возможность встать на учет в России в качестве самозанятого. Сделать этого можно будет через портал госуслуг. При этом ФНС с разрешения налогоплательщика сможет передавать данные о нем третьим лицам. Передача данных не будет считаться разглашением налоговой тайны.

Вступят в силу поправки в закон "Об оружии". В них уточняются условия приобретения охотничьего оружия, а также длинноствольного нарезного оружия. При этом коллекционировать оружие лицам, не имеющим права на его приобретение, будет запрещено.

В рекламе детского питания и заменителей женского молока должно будет содержаться утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами.

Также вместо информационного телеграфного агентства России принимать и хранить обязательный экземпляр печатного издания с августа будет российская государственная библиотека.