Всероссийская премия "Молодой промышленник года" ждет заявки от тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на V Всероссийскую премию "Молодой промышленник года" Минпромторга РФ стартовал. Продлится до 25 апреля.

По информации регионального департамента инвестиицонной политики и господдержки предпринимательства, в 2025 году в ТОП-200 конкурса от Тюменской области вошли: Людмила Беседина (ООО "Тюменский РМЗ") и Аркадий Перегудов (ООО "Мегатор").

Участвовать в премии могут руководители и собственники промышленных предприятий в возрасте до 40 лет (на 31 марта 2026 г.); предприятия МСП с годовым доходом в 2025 году от 120 млн до 2 млрд рублей с численностью сотрудников: 16–250 человек.

Главные призы: почётная грамота Минпромторга России, бесплатное членство в "Клубе молодых промышленников" на год, участие в выездных стажировках по программе "Федеральная практика", возможность участия в всероссийских и международных мероприятиях и консультации по мерам государственной поддержки.

Награждение победителей пройдёт в июле 2026 г. в Екатеринбурге на выставке "ИННОПРОМ".

Узнать подробности можно в департаменте инвестполитки: +7(3452) 42-65-56 (Елена Сумик).