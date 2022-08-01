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В Тюмени будет до 28 градусов тепла в первую неделю августа

Общество, 11:26 01 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени с 1 по 7 августа. По данным центра Фобос, в начале недели дневная температура воздуха составит от 23 до 25 градусов, а во второй половине периода поднимется до плюс 28.

1 августа ожидается переменная облачность, днем - плюс 23 градуса, ночью - плюс 13. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

2 августа потеплеет до плюс 24, ночью – до плюс 14. В течение суток ожидается малооблачная погода, умеренный северо-восточный ветер.

3 августа дневная температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночная – плюс 15. В течение суток синоптики прогнозируют ясную погоду и слабый северо-восточный ветер.

4 и 5 августа небо будет ясным, температура воздуха в дневные часы поднимется до 27 градусов. В ночная часы ожидается от 18 до 20 градусов тепла. Слабый ветер подует с запада.

В выходные дни, 6 и 7 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, в субботу возможен небольшой дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха в эти дни достигнет 28 градусов, ночная составит плюс 18.

Любовь Голышева

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