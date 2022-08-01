В Тюменской области впервые зарегистрировано рождение ребенка с помощью суперсервиса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Первое рождение зарегистрировано в Тюменской области благодаря суперсервису "Рождение ребенка" 30 июля, сообщает информационный центр правительства региона.

Комитет загс Тюмени зарегистрировал рождение на основании заявления и медицинского документа, поступившего в электронном виде с портала госуслуг.

Рождение возможно зарегистрировать без посещения загса в двух случаях: по заявлению родителей, состоящих в зарегистрированном браке; по заявлению мамы, не состоящей в браке с отцом ребенка.

При оформлении свидетельства о рождении ребенка с помощью суперсервиса сведения об этом направляются в личный кабинет заявителя на портале госуслуг. Документ по желанию родителей можно получить в любом загсе.