В Тюменской области направили 50 млн рублей на капремонт исетской больницы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 50 млн рублей выделили в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области на 2021-2025 годы" на капитальный ремонт лечебного корпуса областной больницы №13 в с. Исетское, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Площадь корпуса — 1 тыс. 400 м кв. На первом этаже разместят приемное отделение, отделение скорой медицинской помощи и физиоотделение. Второй этаж займут отделение реанимации и два терапевтических отделения.

В здании заменят системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, электропроводку. Подрядчик отремонтирует входные группы. В здании проведут отделочные работы, заменят напольные покрытия, двери и окна, инженерно-технические коммуникации. Территорию вокруг ждет благоустройство.

Около 10 млн рублей выделено на обновление оборудования.

В информационном центре правительства Тюменской области отмечают, что в рамках программы по модернизации запланировано строительство поликлиники в с. Каскара, капремонт 12 объектов (семь отремонтируют в 2022 году, пять — в 2023 году), возведение девяти ФАПов и врачебных амбулаторий. Также будут приобретены 101 транспортное средство и 158 единиц оборудования.