Тюменской семье за рождение тройни выплатят более 4 млн рублей

| Фото: Перинатальный центр Тюмени (архив) | Фото: Перинатальный центр Тюмени (архив)

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Единовременную выплату в размере 4,3 млн рублей на улучшение жилищных условий получит тюменская семья, в которой родилась тройня в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" пресс-секретарь регионального департамента социального развития Лариса Спицына.

"Размер материальной поддержки всегда индивидуален. Выплата рассчитывается, исходя из состава семьи на дату обращения, - по восемнадцать квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи. Стоимость одного квадратного метра жилья для выплаты утверждает Главное управление строительства Тюменской области по муниципальным образованиям", - добавила Лариса Спицына.

При этом в состав семьи включаются несовершеннолетние дети, их родители, находящиеся в зарегистрированном браке. Они должны быть гражданами России и проживать в Тюменской области в течение пяти лет, предшествующих обращению за государственной поддержкой.

Напомним, в 2021 году выплату за рождение тройни предоставили двум семьям на общую сумму 4,5 млн рублей.

Виктория Макарова