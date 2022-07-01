Спортплощадку с тренажерами обустроят в 8 микрорайоне Тобольска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортплощадку с несколькими кортами и тренажерами обустраивают в 8 микрорайоне Тобольска на школьной территории. Заниматься здесь смогут жители всего микрорайона, сообщает пресс-служба администрации города.

На обновленной территории появятся поле для мини-футбола, место для баскетбола и волейбола, а также корт для хоккея, тренажеры, где можно будет сдавать нормы ГТО, дорожка для скандинавской ходьбы, амфитеатр с оборудованными местами для зрителей.