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Спортплощадку с тренажерами обустроят в 8 микрорайоне Тобольска

Общество, 08:23 29 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортплощадку с несколькими кортами и тренажерами обустраивают в 8 микрорайоне Тобольска на школьной территории. Заниматься здесь смогут жители всего микрорайона, сообщает пресс-служба администрации города.

На обновленной территории появятся поле для мини-футбола, место для баскетбола и волейбола, а также корт для хоккея, тренажеры, где можно будет сдавать нормы ГТО, дорожка для скандинавской ходьбы, амфитеатр с оборудованными местами для зрителей.

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# благоустройство , спортплощадки

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