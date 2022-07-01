Скульптуры Веры Мухиной, картины Юрия Пименова представлены на выставке "Искусство Союза" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 50 произведений живописи, графики, скульптуры, созданные в 1920-1980 годы, представили на выставке "Искусство Союза", которую открыли в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 28 июля.

Большая часть работ представлена Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО". В проект также включили часть картин из фондохранения Тюменского музейно-просветительского объединения.

"Мы давно сотрудничаем с Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО". Это уже четвертый проект с момента открытия нашего комплекса. Музейно-выставочный центр обладает огромным фондом, такое сотрудничество благоприятно сказывается на регионе. Через несколько дней у нас День города, впереди День области, это очень хороший подарок для всех жителей, которые являются любителями изобразительного искусства", – сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В зале на первом этаже музейного комплекса гости и жители областной столицы смогут увидеть подлинные работы известных советских художников и скульпторов – Владимира Татлина, Александра Дейнеки, Веры Мухиной, Александра Самохвалова, Александра Лактионова, Юрия Пименова и других.

Экспозиция "Искусство Союза" организована в рамках национального проекта "Культура". Выставка продлится до 28 августа. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Елена Майер отметила, что в сентябре 2022 года совместно с РОСИЗО в Тюмени откроется новый проект. Известно, что он будет посвящен народному искусству периода Советского Союза.

Инна Пахомова