Спектакль-исследование "Голоса. Школа" дважды покажут в тюменском дворе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Спектакль-исследование "Голоса. Школа" покажут в рамках фестиваля "Сны улиц" у школы №27 (ул. Пермякова, 39) в Тюмени 31 июля. Начало — в 12 и 16 часов.

Авторы идеи решили поставить спектакль об ощущении места. "Спектакль говорит о школе, воспоминаниях, связанных с ней. Школу следует воспринимать как некое место действия, через которое прошли все. Было интересно подумать о школе в контексте того, как она была устроена. Это определенный социальный институт, который обладает нормативными моделями, установками, предопределяющими большое количество событий. Любое воспоминание о школе так или иначе связано с этими документами. Это и стало тем, на что мы хотим посмотреть, о чем хотим поговорить, сделать это с горожанами. Еще одна тема, которая интересна мне — как зритель может участвовать в процессе через включение, наблюдение. Пригласим тюменцев в какой-то момент поговорить", — сказал режиссер, исследователь театра из Санкт-Петербурга Кеша Башинский.

Он отметил, что спектакль представят впервые. К работе над постановкой он пригласил саунд-дизайнера Максима Задерея и художницу Ольгу Суслову. "Голоса. Школа" - спектакль-исследование о восприятии, связанный с одушевлением пространства через наполнение его живыми человеческими воспоминаниями и историями.

Возрастное ограничение: 18+. Необходима регистрация.

Напомним, фестиваль "Сны улиц" стартует 29 июля. Он продлится три дня. По словам организаторов, в 2022 году в программе не будет спектаклей со сложными декорациями, но есть постановки с новыми смыслами. Фестиваль финансируется за счет грантовых средств из областного бюджета и Фонда президентских грантов.

Инна Пахомова