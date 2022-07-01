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Более 26 тысяч первоклассников пойдут в школы Тюменской области 1 сентября

Общество, 13:35 28 июля 2022

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Более 26 тыс. детей впервые пойдут в школы Тюменской области 1 сентября 2022 года. В Тюмени за парты сядут более 15 тыс. первоклассников.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Всего же в школах региона и областного центра в новом учебном году будут учиться более 240 тыс. детей, из них 11 тысяч - 11-классники.

Напомним, в 2021 году в регионе первый раз в учебное заведение пошли 26,3 тыс. юных жителей Тюменской области.

Добавим, что к 1 сентября в Тюменской области откроют новый корпус школы и два детских сада.

Виктория Макарова

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# образование , первоклассники , школы

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