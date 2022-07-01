Тюменский драмтеатр в новом сезоне представит "Бесприданницу" и "Дом Бернарды Альбы"

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

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Премьера спектакля "Дом Бернарды Альбы" по произведению Гарсия Лорки состоится в рамках нового 165 сезона в сентябре на малой сцене Тюменского драматического театра. В конце октября зрители увидят "Бесприданницу" по пьесе Александра Островского. Оба спектакля поставит лауреат госпремии, режиссер Зураб Нанобашвили.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональном департаменте культуры.

В декабре театр выпустит мюзикл "Ночь перед Рождеством", либретто и музыка будут написаны специально для коллектива театра. В марте на большой сцене выйдет премьера с участием всех возрастных актеров театра - мелодрама с элементами комедии "Из жизни ископаемых".

"Тюменский драматический театр в прошедшем сезоне получил самую главную театральную награду России - Золотую маску. Мюзикл "Семейка Аддамс" поучил девять номинаций на главной театральной премии страны, сделав ТБДТ первым "золотомасочным" театром Тюменской области. А совсем недавно мюзикл вошел в число победителей конкурса "Музыкальное сердце театра"", - напомнили директор департамента культуры Елена Майер.

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

164-й театральный сезон стал насыщенным на премьеры и рекордным по посещаемости. Тюменский драматический театр не только является лидером в России по привлечению к театральному искусству обладателей Пушкинской карты, но и по количеству сыгранных за сезон спектаклей, отметила Майер.

С августа по май 2023 г. Тюменский драмтеатр примет участие фестивалях в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Так же в планах выпуск нового спектакля Александра Баргмана и Сергея Осинцева.

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

В театре открыты две новые сценические площадки - "Молодость" и "Арт-Кафе ТБДТ". "Обе призваны реализовывать смелые и творческие проекты в области современной режиссуры и личные проекты актеров", - заключила директор департамента культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева