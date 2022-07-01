Предприниматели Тюменской области получили поддержку в размере 3,6 млрд рублей за полгода

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Государственную поддержку в размере 3 млрд 650 млн рублей получили субъекты малого и среднего бизнеса Тюменской области в первом полугодии 2022 года. Она включает кредиты, которые можно было получить под 13,5% и 15% годовых весной текущего года, а также господдержку от региона.

Об этом сообщил во время прямого эфира директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"Тюменская область оказала поддержку малому и среднему бизнесу на сумму почти 755 миллионов рублей. Мы получили неплохой итоговый результат: в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года у нас выросло число занятых в малом бизнесе — с 273 тысяч человек до 304 тысяч человек, это рост на 11 процентов", — рассказал он.

Среди новых мер поддержки, объявленных в Тюменской области, гранты до 500 тыс. рублей молодым предпринимателям до 25 лет на начало своего дела. На конкурс подано 17 заявок на сумму более 8 млн рублей, финансовую поддержку по итогам рассмотрения заявок предоставят в середине августа.

На конкурс грантов до 500 тыс. рублей для социальных предпринимателей в Тюменской области подано 17 заявок на сумму 7,8 млн рублей, результаты конкурса станут известны в августе. Впереди для социальных предпринимателей еще две конкурсных волны, первая стартует 22 августа, вторая будет объявлена в октябре 2022 года.

Влада Нерадовская