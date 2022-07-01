Все службы занятости Тюменской области преобразуют в кадровые центры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области все службы занятости населения приведут к единым стандартам кадровых центров. Эту работу уже провели в Ишиме, Тобольске и Тюмени. На очереди – остальные муниципалитеты.

Об этом на презентации в Тюмени кадрового центра "Работа России" рассказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

"Такая модернизация позволит высвободить временные и организационные ресурсы, которые затем направят на индивидуальную работу с клиентами. То есть кадровые центры будут не просто оказывать стандартный набор услуг, но и комплексно решать вопросы граждан и работодателей", - говорит он.

В 2021 году в Тюменской области трудоустроены 43 тысячи граждан различных категорий, из них 7 тыс. человек нашли работу благодаря кадровым центрам Ишима и Тобольска. В настоящее время служба занятости населения Тюменской области сотрудничает с 20 тыс. работодателей. Они заявляют свои вакансии, участвуют в мероприятиях по трудоустройству граждан, в том числе, молодых выпускников, инвалидов, граждан предпенсионного возраста.

Александр Сидоров напомнил, что в 2021 году Тюменская область стала одним из 19 пилотных регионов, которые перешли на единую платформу "Работа России". Конечным результатом этой работы должно стать взаимодействие граждан и работодателей в цифровом формате.

"В Тюменской области в таком виде реализуются пока две услуги – подбор работы для граждан и кадров для работодателя. До конца 2022 года планируется перевести в электронный формат большую часть услуг в сфере занятости - профориентацию, профессиональное обучение, социальную адаптацию на рынке труда. Это ускорит и упростит процесс подачи заявлений и исключит необходимость сдавать документы на бумажных носителях", - пояснил он.

Директор федерального центра компетенций в сфере занятости Минтруда России Андрей Репников назвал Тюменскую область одним из передовых регионов в организации взаимодействия безработных граждан и работодателей.

"В современных быстро меняющихся условиях Тюменская область успела перестроиться и создала централизованную модель, где все центры занятости региона должны одинаково высоко и качественно предоставлять сервисы, сопровождать бизнес и граждан. По сути мы говорим о некой государственной франшинзе, когда лучший опыт и практика в виде единых стандартов тиражируются на другие муниципалитеты. Важно адаптировать и передавать эти практики, чтобы человек пришел в любой центр "Работа России" и получил там сервис высокого качества", - прокомментировал он.

Напомним, кадровый центр "Работ России" презентовали в Тюмени 26 июля. Он стал третьим по счет модернизированным центром занятости после Ишима и Тобольска. По словам директора центра занятости населения Тюменской области Оксаны Астафьевой, уже есть первые результаты работы обновленного учреждения.

"За две недели работы данного центра уровень регистрируемой безработицы по Тюмени снизился на 8 процентов, по Тюменскому району – почти 20 процентов, а уровень трудоустройства по Тюмени и Тюменскому району вырос на 4 процентов. То есть мы уже видим уже первые результаты, видим, насколько сотрудники четко исполняют все рекомендации", - добавила она.

Любовь Голышева