Детский сад в тюменском микрорайоне Антипино построили на полгода раньше

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

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Детский сад на 318 мест в мкр Антипино по ул. Беловежская, 11 построен с опережением срока. Подрядная организация — ООО "Завод "ЖБИ-3" - заключила госконтракт 29 апреля 2021 г. со сроком исполнения - 14 февраля 2023 г.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, застройщику ГКУ ТО "УКС" выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации 27 июля 2022 г. Таким образом строительство детсада завершилось на полгода раньше срока.

Детский сад рассчитан на 14 групп: три ясельные группы по 18 детей; три - младшего возраста по 24 ребенка; три - среднего возраста; три - старшего возраста; две - подготовительные.

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Общая площадь трехэтажного здание – 5 тыс. 880 кв. метров. Здание оборудовано одним пассажирским лифтом и двумя малыми грузовыми лифтами.

В детском саду предусмотрены специализированные помещения для занятий с детьми. Имеются кабинет индивидуальных занятий, зал физкультурных занятий, кабинеты коррекции речи, рисования, зал музыкальных занятий.

Добавим, сейчас в работе у ГУС Тюменской области 15 объектов дошкольного образования. Из них четыре уже строятся: в Новопатрушево, Ямальском-2, Антипино и Березняках Тюмени.

"Семь — готовы проекты. Сейчас занимаемся выносом сетей в 2023 году планируем начать их строительство. Это долгожданный сад в микрорайне Мелиораторов, в ЖК "ЛегендаПарк", в Восточном-2, Ембаево и другие. Еще четыре проекта в разработке - это детсады в Тобольске и Тобольском районе, Червишево и Ново-Комарово", - рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.

Анжела Лебедева