Основы цифровой грамотности изучают участники проекта "Боевой кадровый резерв"

| Фото: канал Александра Моора в МАХ | Фото: канал Александра Моора в МАХ

В Тюменской области продолжается работа проекта "Боевой кадровый резерв". Сейчас некоторые его участники изучают основы цифровой грамотности, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях глава региона Александр Моор.

Обучение по программе "Расширяя горизонты" организовал региональный департамент информатизации. В конце курса каждый получит именной сертификат государственного образца.

Кроме основ работы с компьютером участники проекта узнают, какие государственные и муниципальные услуги можно получать онлайн, а также про способы защиты от интернет-мошенничества. "Уверен, что эти знания пригодятся им в дальнейшем обучении и работе", - отметил губернатор .

Добавим, что в конце января у участников проекта начнётся второй образовательный модуль по программе "Государственное и муниципальное управление".