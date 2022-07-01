Выпекание метрового блина, рубка шашкой: до 250 туристов в месяц принимает Ялуторовский острог на "Карнавал событий"

| Фото: vk.com/ostrog72 | Фото: vk.com/ostrog72

Туристические группы приезжают в Ялуторовск, чтобы побывать на "Карнавале событий", практически каждую неделю. По 200-250 гостей становятся участниками карнавала каждый месяц. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

"Карнавал событий" разработали с агентством Visit Tyumen в рамках чартерной программы. Напомним, первый рейс Москва – Тюмень прибыл в сентябре 2021 года. За первые два с половиной месяца "Карнавал событий" посетили около 500 человек. Мы понимали, что гости из центральной России не всегда могут попасть на все наши событийные мероприятия. Мы решили объединить несколько событий в одно, чтобы за один день люди могли окунуться в разные гастрономические фестивали", – говорит она.

Гости из Москвы были первыми, на ком протестировали ялуторовские события, основанные на славянских праздниках. Заместитель директора центра культурного центра "Арт-Вояж" Анастасия Петелина отметила, что теперь "Карнавал событий" доступен для всех, не только для приезжающих из других регионов. "Люди разные. Кого-то впечатляет локация с родовым казаком, чайной церемонией. Кому-то нравится интерактив с блином. Многие говорят, что это самое невероятное, что они пробовали в своей жизни. Каждый человек может найти что-то на свой вкус. К нам приезжают как семейные туристы, так и молодежь. У нас есть и адаптированный под юных туристов детский "Карнавал событий", - сказала она.

Организованные группы приезжают в "Ялуторовский острог" из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска, Кургана, Шадринска. Самостоятельных туристов еще больше, добавляют организаторы, Их география – Центральная Россия, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск.

Коллектив Ялуторовского острога всегда в творческом процессе, ищет новые события. Их придумывают не просто так, а берут из славянского календаря. "Это не откуда-то берется, это наши традиционные праздники, которые были у наших предков. Обязательно будем искать новые события. В этом году реализовали, – Лелины посиделки, это заклички весны", – добавила Нина Бешенцева.

Событийный календарь публикуют на год вперед. К концу 2022 года на страницах в социальных сетях Ялуторовского острога опубликуют новое расписание на грядущий год.

26 июля организовали инфотур для представителей СМИ. Журналисты стали участниками "Карнавала событий". На первой точке им предложили поучаствовать в "Битве блинопеков", попробовать выпечь и перевернуть огромный блин на метровой сковороде. Затем участников провели на территорию Ялуторовского острога, где посетителей развлекли играми, интерактивами, напоили квасом, предложили посоревноваться в рубке капусты.

Казак Митяй провел мастер-класс по рубке шашкой, рассказал о традиционном казачьем оружии. "Сейчас есть этнический спорт. Федерация рубки шашкой проводит соревнования. Мы тренируемся. В XXI веке шашка не является основным оружием Вооруженных Сил, но она есть, её нужно сохранять", – сказал он. После мастер-класса, в котором приняли участие и мужчины, и женщины, казак Митяй повел гостей к огромному самовару. Напиток он приготовил сам, из кипрея узколистного получает шесть видов чая. Сегодня гостей угостил крепким чаем после двойной ферментации.

Нина Бешенцева отмечает, что с начала весны гости стали больше интересоваться отдыхом в Ялуторовском остроге. Сначала было по 3-4 тыс. посетителей за месяц. В июле он принял уже больше 6 тыс. туристов. Это касается и платных, и бесплатных мероприятий.

Инна Пахомова