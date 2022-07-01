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В Тюменской области начнут выпускать огнестойкие полимерные трубы

Экономика, 17:08 26 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Производство огнестойких полимерных труб для систем автоматического пожаротушения размесят в индустриальном парке "Богандинский". Инвестор вложит в проект 67 млн рублей и создаст 14 новых рабочих мест.

По информации регионального инвестиционного агентства, компания "Мивемас" построит производственное помещение, которое позволит разместить новую экструзионную линию длиной 55 метров. Сырье для изготовления – полимеры от тобольской площадки СИБУРа.

Как заметили эксперты, в Тюменской области конкуренции этой продукции нет, ближайшие производители находятся в Уфе и Новосибирске.

Инвестор станет девятым резидентов индустриального парка "Богандинский".

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# инвестиционное агентство Тюменской области , полимеры , производство

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