В Тюменской области начнут выпускать огнестойкие полимерные трубы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Производство огнестойких полимерных труб для систем автоматического пожаротушения размесят в индустриальном парке "Богандинский". Инвестор вложит в проект 67 млн рублей и создаст 14 новых рабочих мест.

По информации регионального инвестиционного агентства, компания "Мивемас" построит производственное помещение, которое позволит разместить новую экструзионную линию длиной 55 метров. Сырье для изготовления – полимеры от тобольской площадки СИБУРа.

Как заметили эксперты, в Тюменской области конкуренции этой продукции нет, ближайшие производители находятся в Уфе и Новосибирске.

Инвестор станет девятым резидентов индустриального парка "Богандинский".