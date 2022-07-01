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Реновация ДСК 500 определит будущее микрорайона Тура, считает глава Тюмени

Экономика, 14:24 26 июля 2022

департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

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Реновация ДСК 500 определит будущее мкр Тура в Тюмени. Об этом рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук в финале международного архитектурного конкурса "ДСК 500".

"Это очень серьезный и амбициозный проект не только про то как изменить конкретный объект. Это точка, которая станет местом притяжения не только для бизнеса и инвестиций, она еще должна подчинить себе и изменить часть Ленинского округа Тюмени. Из некогда депрессивного района Тура преображается за счет предпринятых шагов. Там строятся новые дома, их новоселы, переезжающие по различным программам, меняют территорию – ее дух, природу, культуру", - подчеркнул Руслан Кухарук.

В 2021 году город начал работать по механизму комплексного развития территорий. Муниципалитет заключил контракт с застройщиком на освоение около 24 тыс. га, которые непосредственно прилегают к площадке ДСК 500. По словам главы города, сейчас идет расселение из аварийных домов. На их месте построят уникальные жилые дома, проведут современное благоустройство.

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"Решения, которые город получит по результатам конкурса, изменят всю данную территорию. Рассчитываем, что индустриальная площадка станет той точкой, которая даст новую жизнь целому району", - отметил Кухарук.

Он также заметил, что надеется увидеть проекты, которые ответят на вопросы о том, каким в перспективе будет один из районов областной столицы.

Отметим, что сегодня эксперты определят тройку победителей международного архитектурного конкурса "ДСК 500". Свои проекты на суд 18 экспертов представили 11 консорциумов российских и иностранных архитекторов. В составе экспертов заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава Тюмени Руслан Кухарук, иностранные и отечественные архитекторы, руководители крупных организаций.

Реновация ДСК 500 начнется в 2024 году, в проект вложат более 5 млрд рублей.

Оксана Корнеенкова

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# Агентство инфраструктурного развития , ДСК 500 , Руслан Кухарук

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