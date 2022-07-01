Реновация ДСК 500 определит будущее микрорайона Тура, считает глава Тюмени

департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Далее в сюжете Выпекание метрового блина, рубка шашкой: до 250 туристов в месяц принимает Ялуторовский острог на "Карнавал событий"

Реновация ДСК 500 определит будущее мкр Тура в Тюмени. Об этом рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук в финале международного архитектурного конкурса "ДСК 500".

"Это очень серьезный и амбициозный проект не только про то как изменить конкретный объект. Это точка, которая станет местом притяжения не только для бизнеса и инвестиций, она еще должна подчинить себе и изменить часть Ленинского округа Тюмени. Из некогда депрессивного района Тура преображается за счет предпринятых шагов. Там строятся новые дома, их новоселы, переезжающие по различным программам, меняют территорию – ее дух, природу, культуру", - подчеркнул Руслан Кухарук.

В 2021 году город начал работать по механизму комплексного развития территорий. Муниципалитет заключил контракт с застройщиком на освоение около 24 тыс. га, которые непосредственно прилегают к площадке ДСК 500. По словам главы города, сейчас идет расселение из аварийных домов. На их месте построят уникальные жилые дома, проведут современное благоустройство.

"Решения, которые город получит по результатам конкурса, изменят всю данную территорию. Рассчитываем, что индустриальная площадка станет той точкой, которая даст новую жизнь целому району", - отметил Кухарук.

Он также заметил, что надеется увидеть проекты, которые ответят на вопросы о том, каким в перспективе будет один из районов областной столицы.

Отметим, что сегодня эксперты определят тройку победителей международного архитектурного конкурса "ДСК 500". Свои проекты на суд 18 экспертов представили 11 консорциумов российских и иностранных архитекторов. В составе экспертов заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава Тюмени Руслан Кухарук, иностранные и отечественные архитекторы, руководители крупных организаций.

Реновация ДСК 500 начнется в 2024 году, в проект вложат более 5 млрд рублей.

Оксана Корнеенкова