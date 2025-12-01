  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
Более тысячи жителей села в Заводоуковском округе обеспечили чистой водой

Экономика, 18:07 30 декабря 2025

Чистой водой обеспечили более тысячи жителей с. Новая Заимка в Заводоуковском округе. Ресурсоснабжающая организация ввела новый водовод, сообщила глава муниципалитета Светлана Касенова.

Ключевым событием для развития водо-канализационной инфраструктуры стало подписание концессионного соглашения.

"Подписано концессионное соглашение с компанией "Росводоканал Тюмень" по обновлению систем холодного водоснабжения и водоотведения. Основной объем по строительству и реконструкции планируется выполнить в первые 15 лет. Концессионер будет и обслуживать объекты", - отметила Светлана Касенова.

Введены в эксплуатацию блочные станции подготовки питьевой воды в посёлке Лебедевка на улицах Советской и Ленина. Вода из них полностью соответствует санитарным нормам.

Южный филиал компании СУЭНКО реализовал в Заводоуковске важный проект - реконструкция главной канализационной насосной станции. Уже завершен монтаж ключевого оборудования, проложены напорные и самотечные коллекторы. Пользователей переподключили на новые сети.

# Заводоуковский округ , концессионное соглашение , чистая вода

