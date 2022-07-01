Тюменская компания вложит 80 млн рублей в производство пеностекольного щебня

| Фото: vk.com/public212424186 | Фото: vk.com/public212424186

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80 млн рублей вложит компания "Порогласс Тюмень" в завод по производству пеностекольного щебня. Инвестор организует производство на базе индустриального парка "Богандинский".

По информации регионального инвестиционного агентства, создание данного завода позволит не только предоставить комплексное решение для строительства долговечных и экономичных дорог в сложных дорожно-климатических условиях, но и решить вопрос по переработке стеклотары и стекольного боя. Инвестор создаст 32 рабочих места.

"Пеностекольный щебень - это инновационный теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стеклянную массу. Материал имеет уникальные свойства: благодаря тому, что он состоит из стекла, в нем много закрытых воздушных ячеек, которые значительно уменьшают вес и отлично сохраняют тепло. У проекта нет аналогов в России, и "Порогласс Тюмень" имеет все шансы занять надежные позиции не только на отечественном рынке, но и на зарубежном", - рассказали специалисты Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

Тюменская компания станет десятым резидентом индустриального парка "Богандинский".