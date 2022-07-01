Московские архитекторы стали победителями международного конкурса реновации "ДСК 500" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителей международного архитектурного конкурса "ДСК 500" определили в Тюмени 26 июля. По решению экспертов, в разработке концепции примут участие три команды, проекты которых наиболее полно отвечают конкурсным требованиям.

Первое место заняла команда HADDA Architects в консорциуме с Egget Engineering S.A. Ricci. На счету московских архитекторов немало проектов от комплексного развития территорий до промышленных кластеров. Второе место у IND ARCHITECTS в консорциуме с "VK цифровые технологии" и KNIGHT FRANK. Российская команда сделала ставку на IT-решения в том числе, производство возобновляемой энергии, что важно для такого производственного гиганта как технопарк ДСК 500. Замыкает тройку лидеров компания T+T Architects в консорциуме "Проект века.Спб".

Каждому из победителей заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и генеральный директор регионального агентства инфраструктурного развития Ольга Романец вручили дипломы. Победители получат денежное вознаграждение, общий призовой фонд составляет 2,6 млн рублей.

"Благодарю все команды за вовлеченность в работу. Для нас это большая ценность. Финал конкурса – это еще одна большая веха в реализации большого проекта - большой мечты", - подчеркнула Ольга Романец.

Отметим, что далее команды займутся разработкой единой концепции реновации индустриального парка ДСК 500 – самого крупного в России, ориентированного на высокие технологии, с площадками для производства, инжиниринга, науки и креативными пространствами, интегрированного в городскую среду. Его площадь составляет 150 тыс. кв. м. Площадка станет домом для более 50 компаний, будет организовано более 2 тысяч новых рабочих мест.

Оксана Корнеенкова