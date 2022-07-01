  • 27 июля 202227.07.2022среда
  • USD58,6605
    EUR59,4068
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Спортивно-оздоровительный и культурный центр откроют в Тюмени на улице Логунова в начале 2024 года

Общество, 12:14 27 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортивно-оздоровительный и культурный центр на ул. Логунова возле ТЦ "Солнечный" введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Сейчас строители устанавливают витражи фасадов здания.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Застройку объекта ведет предприятие "Теннис-Палас". Рабочие компании сделали монолитный железобетонный каркас центра с первого по девятый этаж и кровлю. К 3 июля 2023 года застройщик установит надземную часть здания и навесной вентилируемый фасад, а наружные инженерные сети и благоустройство выполнят к 1 ноября.

Внутренние инженерные сети, отделочные и специальные работы завершат 1 декабря. Окончание строительства запланировано на 31 января 2024 года.

В центре будут располагаться торговые и административные помещения, теннисный центр, фитнес и SPA-салон, места общественного питания.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Главное управление строительства Тюменской области , строительство

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 27.07.2022Тюменцам советуют избегать контакта с животными, которые могут быть носителями оспы обезьян
12:26 27.07.2022Портал "Госуслуги" внедрил технологию "витрина данных" при записи к врачу
12:14 27.07.2022Спортивно-оздоровительный и культурный центр откроют в Тюмени на улице Логунова в начале 2024 года
12:04 27.07.2022Эксперт назвал исследования тюменских ученых примером новейших разработок в области технологических решений