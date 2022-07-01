Спортивно-оздоровительный и культурный центр откроют в Тюмени на улице Логунова в начале 2024 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортивно-оздоровительный и культурный центр на ул. Логунова возле ТЦ "Солнечный" введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Сейчас строители устанавливают витражи фасадов здания.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Застройку объекта ведет предприятие "Теннис-Палас". Рабочие компании сделали монолитный железобетонный каркас центра с первого по девятый этаж и кровлю. К 3 июля 2023 года застройщик установит надземную часть здания и навесной вентилируемый фасад, а наружные инженерные сети и благоустройство выполнят к 1 ноября.

Внутренние инженерные сети, отделочные и специальные работы завершат 1 декабря. Окончание строительства запланировано на 31 января 2024 года.

В центре будут располагаться торговые и административные помещения, теннисный центр, фитнес и SPA-салон, места общественного питания.

Виктория Макарова