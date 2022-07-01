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Заказы от российских предприятий решают на математическом хакатоне в Тюмени

Общество, 14:09 27 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

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Заказы от российских предприятий и научных организаций решают команды студентов на "Большой математической мастерской" в Тюменском госуниверситете. На хакатоне в течение трех недель они ищут решения для задач от заказчиков с помощью математических и IT-инструментов.

В этом году ТюмГУ впервые стал очной площадкой для "Большой математической мастерской", 40 человек работают с исследовательскими задачами от "ГазпромВНИИГАЗ", Тюменского научного центра СО РАН, проектного офиса Green Solutions Lab, ТюмГУ и Курганского государственного университета. Среди кейсов — API для лингвистического анализа вопросов, подходы к оценке и обоснованию запасов месторождений, 3D, VR и визуализация в историко-культурном ландшафте и другие, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Большая математическая мастерская" состоит из трех модулей. Первый стартовал 25 июля и продлится до конца недели. Участники изучают и подбирают необходимый инструментарий и матаппарат, формируют образ планируемого результата. Затем в онлайн-формате участники будут работать самостоятельно, последний модуль с оформлением решений и экспертной оценкой стартует 8 августа.

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# математика , ТюмГУ , Хакатон

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