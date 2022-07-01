Модернизированный кадровый центр "Работа России" открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цифровые сервисы, новое компьютерное оборудование и комфортные зоны приема граждан появились в кадровом центре "Работа России" в Тюмени. Он открылся на базе центра занятости Тюмени и Тюменского района и стал третьим кадровым центром области, который модернизировали благодаря нацпроекту "Демография".

Как отметил на презентации центра 26 июля директор Федерального центра компетенций в сфере занятости ВНИИ труда Минтруда России Андрей Репников, с открытием учреждения закладывается новая идеология развития взаимоотношений государства, бизнеса и граждан.

"По сути мы формируем новую экосистему. Мы не просто оказываем услуги, а сопровождаем человека на всем протяжении трудовой деятельности, работаем над повышением трудового потенциала, капитализацией человеческого труда с точки зрения развития страны. Это важно", - подчеркнул он.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, новый центр стал самым крупным в регионе.

"В рамках комплексной модернизации службы занятости населения тюменский центр стал базовым для объединения центров занятости населения региона, а их 22, в единое учреждение. Сегодня мы открываем модернизированный кадровый центр, где не только изменился внешний облик, но и решаются задачи по оптимальному использованию пространства, размещению рабочих мест и созданию комфортных условий для наших клиентов", - сказал Александр Сидоров.

Теперь здесь работает электронная очередь, в секторе цифровых сервисов имеется выход на порталы "Работа России" и Госуслуги. Зону приема граждан и работодателей на первом этаже отремонтировали с учётом требований доступной среды. Рабочее пространство центра организовали по системе 5С.

Оптимизировали и процессы оказания услуг, что позволило высвободить дополнительное время для индивидуального сопровождения клиентов. Теперь центр занятости работает по принципу кадрового агентства. С помощью карьерных консультантов жители Тюмени и Тюменского района могут найти работу, повысить квалификацию и получить консультацию о том, как открыть свое дело.

Вопросы клиентов специалисты решают комплексно в соответствии с жизненной ситуацией. Помимо классического набора услуг службы занятости предоставляются и новые. Среди них - правовая помощь и защита прав работников, проведение онлайн-собеседований соискателей с работодателями, составление резюме и содействие в разработке бизнес-плана.

Добавим,в ходе мероприятия директор центра занятости населения Тюменской области Оксана Астафьева и руководитель Инвестиционного агентства региона Николай Пуртов подписали соглашение по вопросам совместной деятельности.

Любовь Голышева