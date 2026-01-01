В Тобольске для крещенских купаний подготовили два места

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тобольске определены главные места для купания. Это ледовая переправа Тобольск – Бекерево (р. Иртыш), озеро Саускановское (мкр-н Сумкино).

"Готовимся к Крещению с заботой о вашей безопасности. Проверил подготовку к купаниям с ответственными службами", - написал глава Тобольска Петр Вагин в своем Telegram-канале.

Ведется контроль толщины льда. На местах купаний будут дежурить медики, спасатели и полиция. Для удобства людей установят теплые палатки, автобус для обогрева, горячий чай.

19 января в 11 часов 30 минут после праздничного богослужения в Софийско-Успенском соборе начнется крестный ход к купелям. В этом году маршрут крестного хода и транспорта немного изменен. Схему пообещали опубликовать в СМИ.

Петр Вагин отметил, что с каждым годом все больше тоболяков присоединяются к традиции. В 2024 год окунулись 859 человек. В 2025 год это сделали 917 человек.