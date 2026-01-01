  • 14 января 202614.01.2026среда
В Тюменской области снизилось количество аварий и жертв ДТП

Общество, 13:11 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение аварийности по основным показателям - количеству аварий, травмированных и погибших — достигнуто в Тюменской области в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер в ходе пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия". Темой встречи стали итоги дорожной аварийности за 2025 год, деятельность ведомства в 2026 году по снижению количества ДТП и тяжести их последствий.

На дорогах региона в 2025 году по оперативным данным произошли 2 тыс. 690 аварий, что на 5,3% меньше, чем в предыдущем. В этих ДТП погиб 171 человек - это число также сократилось по сравнению с показателем 2024 года. Ранения получил 3 тыс. 531 человек.

Стабильная обстановка на дорогах, по словам начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области, достигнута благодаря совместной работе с субъектами профилактики на уровне межведомственного взаимодействия, с собственниками дорог различного уровня ответственности.

Андрей Миллер напомнил, что 2025 год стал первым годом реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", который является продолжением ранее инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

"Инфраструктурой для жизни" определена стратегия безопасности дорожного движения в стране, основные направления, по которым будем работать мы, надзорные субъекты профилактики в вопросах безопасности дорожного движения. Поставлены четкие, конкретные задачи по снижению смертности. К 2030 году необходимо снизить смертность в полтора раза и к 2036 — в два раза. Это по стране, но наш субъект не является исключением", — дополнил Андрей Миллер.

Инна Пахомова

