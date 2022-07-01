Большая ярмарка с медом, яблоками и вареньем ждет гостей Ялуторовского острога

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Посетить большую ярмарку, поводить хороводы и научится владеть шашкой научат гостей праздника "Августовские спасы" в Ялуторовском остроге 20 августа, начало — в 14 часов.

"Сейчас мы разрабатываем программу. Естественно, будет много яблок, варенья, орехов. Пригласим наших мастеров-надомников, тех, кто может выйти поторговать орехами, медом, поделиться своим урожаем. Развернется ярмарка, на которой будет много еды, связанной со спасами. Уже подготовили гигантскую корзину, которую будем наполнять урожаем", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

Перед посетителями выступят артисты в образах Доброго пасечника, Ореховой барыни, Хлебного деда и Хозяйки-яблоньки. Всем предложат продегустрировать мед, яблочное варенье.

Гостей ждут концертная программа, кулинарные мастер-классы. Для юных посетителей откроют детскую площадку. Посетители всех возрастов смогут принять участие в интерактивной программе: владеть шашкой желающих обучит казак Митяй. Организаторы устроят хороводные игры, богатырские состязания.

Стоимость билета на праздник - 500 рублей. Вход для детей до двух лет бесплатный. Продолжительность программы - два часа. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова