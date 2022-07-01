Зрителей фестиваля "Сны улиц" в Тюмени вовлекут в постановки

| Фото: vk.com/streetdreams2022 | Фото: vk.com/streetdreams2022

Фестиваль "Сны улиц" откроют на набережной Туры в Тюмени 29 июля в 18 часов. В этот день горожан ждут пять хореографических спектаклей "Море и горы", "Чужой воздух", "Времена Г", "М.Д.Ж" и "В — значит Вавилон".

Спектаклей с мощными декорациями в 2022 году в программе не будет, но появятся новые смыслы, рассказала директор фестиваля "Сны улиц" Полина Захарова. По ее словам, в этот раз важно попробовать внедрить зрителя в постановку, побудить их принять участие. Для этого придумали лабораторию по созданию уличного музыкального перформанса, к которой могли присоединиться все желающие.

Гостем фестиваля станет эксперт "Золотой маски" из Санкт-Петербурга Юлия Клейман. 29 июля в 15 часов она проведет лекцию о современном перформативном искусстве "Сайт-специфический театр вчера и сегодня", расскажет об уличных театрах, существующих в России.

Первый день завершится небольшим выступлением театра Helios, артисты которого покажут отрывки нового проекта "Сибирь. Начало". Ожидается, что премьера полноценного спектакля состоится уже в августе.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй день — 30 июля — запомнится горожанам выступлением в пространстве "Гараж" (ул. Володарского, 27/1) актеров тюменского театра "Май" и музыкальным перформансом от горожан и режиссера из Санкт-Петербурга Дмитрия Мулькова.

"Театр "Май" выступит вечером. В нашем городе они закрывают большое направление поэтического театра. Актеры представят чтецкий квартирник "Майские вечера". Здесь будет живая музыка, поэзия. Это некий квартирник, который будет смотреться в этом пространстве с лампочками. Достаточно атмосферная вечерняя работа", — добавила директор фестиваля.

Между выступлениями пройдут мастер-классы по скетчингу, мобильной фотографии и другие занятия. Это, по словам организаторов, понравится как молодежи, так и семьям.

Как рассказала Полина Захарова, на событие приедут танцовщики из Казани Мария и Марсель Нуриевы из творческого объединения "Алиф". 31 июля в 4 часа 30 минут в Загородном саду начнется их первая хореографическая импровизация. В 12 часов пройдет следующее выступление на зеленом холме справа от "Конторы пароходства". Финальная импровизация намечена на 21 час во внутреннем дворе музея-усадьбы Колокольниковых. На каждой площадке участники проведут по полчаса. После пройдет закрытие фестиваля уличных театров.

Все постановки обещают транслировать в группе организаторов соцсети ВКонтакте. С расписанием событий "Снов улиц" можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль финансируется за счет грантовых средств из областного бюджета и Фонда президентских грантов.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова