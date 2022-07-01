НКО Тюменской области могут оставлять заявки на субсидию из бюджета онлайн
Получить субсидию из бюджета Тюменской области на реализацию социальных проектов стало проще, сообщает информационный центр правительства региона.
В соответствии с постановлением правительства области грантовые конкурсы для социально ориентированных некоммерческих организаций с 2022 года проводятся через портал.
В 2022 году на грант могут претендовать организации, имеющие долг по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов не более 300 тыс. рублей.
Напомним, что в 2022 году по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области субсидии представили 74 СОНКО на реализацию 80 проектов. В 2021 году по различным грантовым программам поддержку получили 200 организаций.
"Заявку на конкурс можно подать не выходя из дома. Экспертиза проектов также проходит в электронной форме. Это обеспечивает доступность, понятность и прозрачность конкурсных процедур", - отметила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента соцразвития Юлия Мясникова.