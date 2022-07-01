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НКО Тюменской области могут оставлять заявки на субсидию из бюджета онлайн

Общество, 17:02 25 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Получить субсидию из бюджета Тюменской области на реализацию социальных проектов стало проще, сообщает информационный центр правительства региона.

В соответствии с постановлением правительства области грантовые конкурсы для социально ориентированных некоммерческих организаций с 2022 года проводятся через портал.

В 2022 году на грант могут претендовать организации, имеющие долг по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов не более 300 тыс. рублей.

Напомним, что в 2022 году по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области субсидии представили 74 СОНКО на реализацию 80 проектов. В 2021 году по различным грантовым программам поддержку получили 200 организаций.

"Заявку на конкурс можно подать не выходя из дома. Экспертиза проектов также проходит в электронной форме. Это обеспечивает доступность, понятность и прозрачность конкурсных процедур", - отметила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента соцразвития Юлия Мясникова.

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# гранты , СОНКО

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