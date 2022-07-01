НКО Тюменской области могут оставлять заявки на субсидию из бюджета онлайн

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Получить субсидию из бюджета Тюменской области на реализацию социальных проектов стало проще, сообщает информационный центр правительства региона.

В соответствии с постановлением правительства области грантовые конкурсы для социально ориентированных некоммерческих организаций с 2022 года проводятся через портал.

В 2022 году на грант могут претендовать организации, имеющие долг по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов не более 300 тыс. рублей.

Напомним, что в 2022 году по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области субсидии представили 74 СОНКО на реализацию 80 проектов. В 2021 году по различным грантовым программам поддержку получили 200 организаций.

"Заявку на конкурс можно подать не выходя из дома. Экспертиза проектов также проходит в электронной форме. Это обеспечивает доступность, понятность и прозрачность конкурсных процедур", - отметила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента соцразвития Юлия Мясникова.