Тюменцы собрали мозаику на заборе по улице Челюскинцев

Эскиз | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" Эскиз | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Мозаику откроют на заборе у дома №36 на ул. Челюскинцев в Тюмени 25 июля в 14 часов.

Проект "Лаборатория мозаики" открылся в областной столице 4 июля. Под руководством художницы из Москвы Светланы Растебиной все желающие смогли сделать элементы панно.

"В ходе "Лаборатории мозаики" тюменцы сделали три фрагмента панно. Еще один фрагмент Светлана Растебина создала на "Морфологии улиц", состоявшейся в 2021 году", — рассказали в пресс-службе мультицентра "Контора пароходства".

Напомним, в 2021 году на "Морфологии улиц" Светлана Растебина сделала панно из серии "Архитектура" площадью 3,5 на 2 метра. Это был ее первый проект в уличном пространстве. В июле 2022 года она доделала его вместе с жителями Тюмени в том же стиле и цветовой гамме.

Напомним, идея лаборатории стала одним из победителей конкурса на инициативное бюджетирование от администрации Тюмени. Проект проработает до 20 июля. На сегодня на лаборатории побывало около 100 человек.

Инна Пахомова