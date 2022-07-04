Лаборатория мозаики откроется в Тюмени

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

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Лаборатория мозаики откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 4 июля в 19 часов. Художница из Москвы Светлана Растебина прочтет лекцию "Мозаичное искусство — история и современная мозаика", сообщает пресс-служба молодежного пространства.

В 20 часов в холле состоится мастер-класс тюменского художника Саши Привет по разрисовке керамических плиток акриловой краской. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Сама лаборатория мозаики продлится до 25 июля. Принять участие в ней могут все желающие, необходима регистрация. После открытия в мультицентре местом проведения лаборатории станет мастерская в центре Тюмени. Каждый день, кроме понедельников, все желающие будут создавать мозаику под руководством Светланы Растебиной. Панно появится на заборе на ул. Челюскинцев в конце июля. Сейчас там уже есть часть работы, которую художница создала во время фестиваля "Морфология улиц" в 2021 году.

Напомним, идея лаборатории стала одним из победителей конкурса на инициативное бюджетирование от администрации Тюмени.